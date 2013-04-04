Украина и Казахстан проведут совместный бизнес-форум в Астане

Премьер-министры Украины и Казахстана Николай Азаров и Серик Ахметов договорились провести совместный бизнес-форум в Астане.

Об этом на совместной пресс-конференции в четверг сообщил глава украинского правительства, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Премьер-министр Казахстана пригласил наших бизнесменов и меня как премьер-министра принять участие в работе совместного бизнес-форума в Астане. Я с удовольствием это приглашение принял и поручил готовить такой бизнес-форум», - сказал он.

Н.Азаров прибавил, что стороны договорились углубить сотрудничество в нефтегазовой сфере. Украина, по его словам, также поддержит Казахстан в его планах по диверсификации маршрутов транспортировки энергоносителей.

Стороны также обсудили участие украинских предприятий в реализации программы индустриального развития Казахстана.

«Украина и Казахстан – это страны с огромным потенциалом развития, и наши интеграционные планы смогут ускорить и развить наши планы по сотрудничеству», - отметил премьер-министр Украины.

С.Ахметов, в свою очередь, отметил, что Украина и Казахстан имеют значительный потенциал для развития торгово-экономических отношений. «У нас есть возможность еще больше углубить наши торгово-экономические отношения», - сказал он.