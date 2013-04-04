Власти Кипра продлили еще на три дня ограничения по банковским операциям

Новый министр финансов Кипра Харис Георгиадис подписал указ о продлении еще на три дня ограничений на банковские операции, которые были введены на минувшей неделе. Указ подписан 3 апреля и опубликован в четверг на сайте правительственного бюро информации Кипра, сообщает РИА «Новости».

Банки Кипра 28 марта возобновили работу после почти двухнедельного перерыва, но в условиях жесткого контроля за движением капитала. ЦБ Кипра заявлял, что намерен ежедневно анализировать параметры этих ограничений и пытаться изменить их по мере возможности. В пятницу, 29 марта, власти островного государства сняли все ограничения на внутренние операции по дебетовым и кредитным банковским картам, но продлили еще на пять дней ограничения по остальным банковским операциям.

Ограничения предполагают запрет на снятие наличных в размере больше 300 евро в день и обналичивание чеков на сумму более 9 тысяч евро в месяц. Транзакции до 25 тысяч евро осуществляются свободно, с 25 тысяч до 200 тысяч евро - в срок до 24 часов по решению специальной комиссии и при наличии оправдательных документов. Платежи более чем на 200 тысяч евро осуществляются только по одобрению регулятора и при условии наличия у ЦБ необходимой ликвидности.

Причинами продления ограничений еще на три дня стали "отсутствие существенного объема ликвидности и значительный риск оттока депозитов, который влечет за собой риск для жизнеспособности кредитных организаций, что могло бы привести к нестабильности финансовой системы и иметь дестабилизирующие последствия для экономики", а также необходимость обеспечения общественного порядка и безопасности, говорится в документах Минфина Кипра.

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