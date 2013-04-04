Совет экспортеров при МИД обновят и расширят

Министерство иностранных дел Украины намерено обновить и расширить состав Совета экспортеров при внешнеполитическом ведомстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Леонид Кожара на заседании Совета экспортеров при МИД Украины.

“Мы решили обновить и расширить состав нашего совета за счет привлечения представителей известных финансово-инвестиционных компаний, а также ряда торговых палат и ассоциаций, члены которых действуют на территории Украины, а наш совет трансформировать в Совет экспортеров и инвесторов Украины”, - сказал Л.Кожара.

Он выразил надежду на активное участие в работе совета новых его членов, которые работают также в инвестиционных сферах.

Также, по убеждению министра, необходимо наладить взаимодействие между министерством, экономическими отделами дипломатических учреждений и непосредственно членами совета.

“Большие компании, имеющие собственные представительства за рубежом, работают, как правило, непосредственно со своими заграничными партнерами, без привлечения наших посольств, однако когда компании обращаются за помощью при возникновении кризисных ситуаций, посольствам нередко приходится выступать кое-где даже в качестве пожарной команды”, - сказал Л.Кожара.

По его мнению, в этих случаях должна быть “настоящая синергия”. “Экспортеры должны быть уверены, что со стороны дипломатов они получат реальную помощь, но в интересах бизнеса - информировать нас о своих интересах и проектах в тех или иных странах”, - прибавил министр.

Он сообщил, что со стороны украинских компаний - членов Совета экспортеров в МИД Украины поступило свыше 100 конкретных обращений о предоставлении поддержки за рубежом.

По словам Л.Кожары, на сегодняшний день прорабатывается выход свыше 30 компаний на новые рынки сбыта в 35 странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

Л.Кожара считает необходимым сделать работу МИД Украины с экспортерами более системной и продуктивной.