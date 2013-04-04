Парламентское большинство решило заняться санационным банком

Парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект «Об особенностях деятельности санационного банка» (№ 1154).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 народных депутата, при необходимых 226.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом устанавливаются особенности передачи и работы санационного банка с активами, которые отчуждаются государственными банками и банками, в капитализации которых приняло участие государство, в том числе путем внесения соответствующих изменений в ряд законодательных актов Украины, направленных на создание условий для надлежащего функционирования АО «Родовид банк» как санационного банка.

Предложенные проектом нормы направлены на согласование положений, которые касаются определения законодательных оснований деятельности санационного банка; урегулирование вопроса процессуального правопреемства при замене стороны в обязательстве возлагается на санационный банк на всех стадиях судебного процесса и исполнительного производства в результате отчуждения санационному банку активов банками государственного сектора, а также учета активов, которые приобретены санационным банком от банков государственного сектора, и порядка расчетов по операциям, которые связаны с такими активами.

Нормы законопроекта направлены на согласование положений относительно направления поступлений, которые будут получены санационным банком от работы с активами банков государственного сектора, в государственный бюджет; недопущение обращения взыскания кредиторами АО «Родовид Банк» по обязательствам, которые возникли до приобретения им статуса санационного банка, на имущество и средства, полученные санационным банком от работы с приобретенными им активами, а также недопущение прекращения и досрочного выполнения таких обязательств должниками и кредиторами (вкладчиками) на протяжении периода его работы как санационного банка.

Также планируется согласовать вопрос освобождения банков государственного сектора от необходимости сообщения и получения согласия от акционеров, должников (вкладчиков) при совершении правовых действий по передаче активов санационному банку; освобождения банков государственного сектора и санационного банка от платы за услуги, которые предоставляются государственными органами, связанные с совершением правовых действий по передаче активов санационному банку, освобождения от уплаты санационным банком судебного сбора по делам, связанных с его работой с активами, уступленными этому банку, которые могут составлять значительный объем расходов для этих банков, а также установления норм, которые предусматривают, что при заключении договоров об отчуждении активов банки государственного сектора и санационный банк не считаются связанными лицами, и условия данных договоров не считаются более благоприятными, чем обычные, вопреки интересам банков, и существенными условиями которых является перечень активов, которые передаются без компенсации стоимости и проведения оценки имущества.

Проект закона разработан с целью обеспечения выполнения подпункта 19.4 Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.