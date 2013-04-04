Размер Фонда гарантирования вкладов продолжает сокращаться

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в марте снизился на 16,1% - до 4,79 млрд грн, сообщил фонд на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, в марте финансовые ресурсы фонда сократились на 16,1%, или на 0,92 млрд грн, с начала года - на 21,4%, или на 1,3 млрд грн. На 1 апреля 2013 года объем финансовых ресурсов фонда составил 4,79 млрд грн, участниками фонда являются 173 банка.

Как сообщал УНИАН, размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале снизился на 5,3% - до 5,71 млрд грн, финансовые ресурсы фонда на 1 марта составили 5,71 млрд грн, а участниками фонда являлись 174 банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

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