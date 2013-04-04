Миндоходов настаивает на скорейшем принятии законопроекта о борьбе с офшорами

Министерство доходов и сборов Украины готово к разумному компромиссу в части обсуждения законопроекта о трансфертном ценообразовании, призванном упразднить практику использования офшорных схем в торговых операциях, однако настаивает на скорейшем принятии этого законопроекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги встречи министра Александра Клименко с представителями общественных и деловых кругов.

«Внедрение механизма трансфертного ценообразования, который активно используется в мировой практике, повысит инвестиционную привлекательность Украины. Мы близки к тому, чтобы впервые сделать реальный шаг навстречу прозрачности национальной экономики и цивилизованного ведения бизнеса», - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, специалисты Миндоходов готовы конструктивно работать с представителями Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики и рассматривать все предлагаемые депутатами предложения, которые не противоречат сути законопроекта. В числе таких предложений А.Клименко назвал возможность использования с 2013 года обычных цен в качестве базы для начисления НДС в отношении контролируемых операций. «Мы также готовы пойти навстречу бизнесу и согласиться с тем, что к отчету могут не прилагаться первичные документы и их копии (в нынешней редакции неподача документов наказывается штрафом – УНИАН). Но они (документы – УНИАН) могут быть востребованы по запросу налоговой службы в случае проведения проверки», – подчеркнул министр и добавил, что в законопроекте есть и ряд принципиальных позиций, на сохранении которых министерство будет настаивать.

В частности, Миндоходов категорически не согласно с предложениями ограничить контроль за трансфертным ценообразованием только операциями со странами, которые имеют юристдикцию офшоров. По мнению А.Клименко, такое послабление меняет суть законопроекта, поскольку в этом случае бесконтрольными останутся территории с низкими ставками налогообложения, не имеющие формального статуса офшорных зон, но активно используемые бизнесом для уклонения от уплаты налогов. Речь идет о Кипре и кантоне Цуг (Швейцария).

По расчетам Миндоходов, в случае принятия законопроекта о трансфертном ценообразовании и его правильной имплементации государственный бюджет сможет получить порядка 20 млрд грн бюджетных доходов за три года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

В марте законопроект был передан в Верховную Раду, однако Комитет по налоговой и таможенной политике на своем заседании 3 апреля принял решение доработать его с учетом мирового опыта.