Правительство Кипра планирует ввести новые бюджетные ограничения

Правительство Кипра пообещало сократить расходы и повышать налоги на сумму приблизительно в 10% ВВП страны в год до конца 2018 года для достижения согласованных с кредиторами целевых бюджетных показателей, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, согласованного сторонами, передает ПРАЙМ.

По итогам прошлого года ВВП страны равнялся 17 миллиардам евро. Другими дополнительными мерами, как отмечает издание, могут стать повышение пенсионного возраста для работников государственного и частного секторов, сокращение расходов на здравоохранение и приватизация госактивов в течение следующих пяти лет, в результате которой государство сможет привлечь до 1,4 миллиардов евро.

Кроме того, кипрское правительство намерено сократить объем авиаперелетов высокопоставленных чиновников страны первым классом и упростить для кипрских банков процесс изъятия жилой недвижимости за долги.

В среду глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила, что фонд готов предоставить Кипру кредит в размере около одного миллиарда евро в виде 891 миллиона SDR (специальных прав заимствования) сроком на три года. Однако выделение оставшихся 90% средств должно быть одобрено правительствами стран еврозоны.

Во вторник, 2 апреля, кипрские власти объявили о достижении окончательного соглашения с международными кредиторами, которое предусматривает выделение средств в обмен на реализацию определенной программы экономических мер.

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