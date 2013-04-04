Депутаты освободили от уплаты пошлины определенные группы товаров

Большинство Верховной Рады приняло закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в рамках реализации проектов (программ) за счет международной технической помощи, которая предоставляется в соответствии с действующими международными договорами, инициативой стран Большой восьмерки "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 229 народных депутатов, присутствующих на заседании ВР, которое проходило в помещении парламентских комитетов.

По данным Информационного управления Аппарата Верховной Рады, в частности, законодательным актом Таможенный кодекс дополнен положениями, согласно которым "Информационное взаимодействие между гарантами и таможенными органами осуществляется с помощью средств электронной связи путем направления авторизованных сообщений в электронной форме, засвидетельствованных электронной цифровой подписью гарантов и/или должностных лиц таможенных органов, круглосуточно, с периодичностью не более 30 минут.

При осуществлении информационного обмена гарантам предоставляется информация о статусе всех полученных финансовых гарантий, а именно о:

приеме или отказе в приеме, прекращении действия выданных гарантами финансовых гарантий; реквизитах (номер и дата оформления) таможенных деклараций или документов контроля над перемещением товаров, к которым прикреплены финансовые гарантии с указанием дать и времени прикрепления;

дате начала перемещения товаров (и/или начале перемещения каждой партии товара или ее части) с указанием номеров транспортных средств, даты конечного срока доставки товаров на таможни назначения, кодов товаров согласно УКТВЭД, количества товаров (в основных и дополнительных единицах измерения), суммы таможенных платежей;

недостаточности финансовых гарантий для оформления таможенных деклараций или документов контроля над перемещением товаров с указанием недостающей суммы обеспечения уплаты таможенных платежей;

номере и дате составления акта о наступлении гарантийного случая по выданным гарантами финансовым гарантиям;

освобождении финансовых гарантий с указанием даты и времени доставки товаров (каждой партии товара или ее части) до таможен назначения и реквизитов (номер и дата оформления) таможенных деклараций или документов контроля над перемещением товаров, по которым состоялось подтверждение выполнения обязательств, обеспеченных финансовыми гарантиями".

Документом также предусмотрено, что освобождение (возвращение) финансовой гарантии в случае частичного поступления товаров на таможню назначения осуществляется: после завершения перемещения всего количества товаров, указанных в таможенной декларации или в документе контроля над перемещением товаров; на основании заявления декларанта или уполномоченного им лица об отсутствии дальнейшего перемещения товаров, указанных в таможенной декларации или в документе контроля над перемещением товаров.

По закону, индивидуальная (одноразовая) финансовая гарантия в бумажном виде применяется исключительно во время перемещения товаров через таможенную границу Украины с применением таможенной декларации или документа контроля над перемещением товаров, оформленных на бумажном носителе. Электронная копия такой индивидуальной (одноразовой) финансовой гарантии направляется в единую автоматизированную информационную систему таможенных органов Украины авторизованным электронным сообщением гаранта. Индивидуальная (одноразовая) финансовая гарантия в виде электронного документа применяется во время перемещения товаров через таможенную границу Украины с применением таможенной декларации или документа контроля над перемещением товаров, оформленных на бумажном носителе или в виде электронного документа.

Генеральная финансовая гарантия предоставляется для обеспечения уплаты таможенных платежей по таможенным декларациям или документам контроля над перемещением товаров, которые декларант или уполномоченное им лицо планируют подать на протяжении одного года. Многоразовая и генеральная финансовые гарантии предоставляются исключительно в виде электронного документа. Финансовые гарантии в виде электронного документа предоставляются путем направления в единую автоматизированную информационную систему таможенных органов Украины авторизованного электронного сообщения гаранта. Прикрепление электронной копии индивидуальной (одноразовой) финансовой гарантии в бумажном виде или финансовой гарантии в виде электронного документа к таможенной декларации или документу контроля над перемещением товаров осуществляется с помощью автоматизированной системы таможенного оформления. Завершение оформления таможенной декларации или документа контроля над перемещением товаров является подтверждением приема финансовой гарантии как обеспечения выполнения обязательств перед таможенными органами. Подтверждением приема индивидуальной (одноразовой) финансовой гарантии в бумажном виде является проставление таможенным органом штампа соответствующего таможенного обеспечения на всех экземплярах финансовой гарантии.