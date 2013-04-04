Польша за год увеличила внешний долг до 364 млрд долл.

Варшава. Валовой внешний долг Польши на конец 2012 года составил 364,2 млрд долл., что на 13,6%, или 43,5 млрд долл., больше, чем на конец предыдущего года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Польши (NBP), которыми располагает УНИАН.

Наибольшая сумма доля внешнего долга - 150,3 млрд долл. - приходилась на государственный сектор и органы местного самоуправления, а также на другие секторы экономики (без банков) - 143,9 млрд долл.

При этом в сравнении с 2011 годом внешние государственные долги увеличились почти на треть на фоне 8% роста задолженности других секторов экономики.

Работающие в Польше банки в прошлом году, наоборот, сократили свою внешнюю задолженность почти на 3% - до 64,4 млрд долл.

Сам Нацбанк увеличил долг на 10% - до 5,6 млрд долл.

По данным польского центробанка, внешний долг страны на начало 2004 года, когда страна вступила в Евросоюз, составлял 107 млрд долл., что примерно вдвое больше, чем в 1995 году (последние доступные данные – УНИАН).

Внешний долг, около 80% которого является долгосрочным, постоянно растет в течение последних 18 лет.

Как сообщал УНИАН, по данным польского министерства финансов, государственный долг с учетом задолженности органов местного самоуправления Польши (внутренний и внешний) за прошлый год вырос примерно на 3% - до 269 млрд долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2012 году вырос на 7% - до 135 млрд долл., а государственный и гарантированный государством долг увеличился почти на 9% - до 64,5 млрд долл.

Польский минфин не учитывает в государственном долге страны предоставленные государством гарантии на кредиты, объем которых на конец прошлого года составлял почти 30 млрд долл.

По оценкам МВФ, в 2012 году Польша по номинальному уровню ВВП, составившему около 470 млрд долл., заняла 26-е место в мире, в то время как Украина с национальным продуктом в 180 млрд долл. – 52-е место среди более чем 180 стран.