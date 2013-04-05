Внесены изменения в законы о добровольной уплате единого взноса

Большинство Верховной Рады приняло закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о добровольной уплате единого взноса".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 232 народных депутата, присутствующих на заседании ВР, проходившем в помещении парламентских комитетов.

По данным Информационного управления Аппарата Верховной Рады, законодательным актом внесены изменения в законы "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которыми урегулированы:

вопросы определения размера взноса при добровольной уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Украины;

вопросы уплаты единого взноса в Пенсионный фонд Украины в иностранной валюте расположенными за пределами Украины предприятиями, учреждениями, организациями (в том числе международными) за ее работников, являющихся гражданами Украины, а также гражданами Украины, которые работают или постоянно проживают за пределами Украины в соответствии с договорами о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования;

вопросы одноразовой уплаты застрахованным лицом единого взноса за предыдущие периоды (в том числе за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года). При этом сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального и больше максимального страхового взноса, установленного на дату заключения договора.