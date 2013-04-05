Источник в НБУ подтвердил факт уклонения одного из украинских банков от уплаты в ПФ 210 млн грн

Национальный банк в результате проведенной проверки выявил факт уклонения одного из зарегистрированных в городе Днепропетровск коммерческих банков от уплаты 210 млн грн в Пенсионный фонд, сообщил агентству УНИАН источник в Центробанке.

По его словам, речь идет о банке «Екатеринославский», который использовал судебные решения для уклонения от уплаты обязательного сбора при покупке валюты в период с 2008 по 2010 год.

Накануне начальник главного следственного управления Министерства доходов и сборов Александр Яковинец сообщил журналистам, что налоговики намерены направить дело об уклонении банка от уплаты сборов в Пенсионный фонд в суд.

«Днепропетровский банк, используя поддельные судейские решения, не уплатил (сбор) в Пенсионный фонд по закупке валюты. А 210 миллионов гривен - это пенсии для 170 тысяч пенсионеров», - сказал представитель Миндоходов.

Яковинец уточнил, что этот факт следователям налоговой милиции удалось обнаружить благодаря, в том числе, помощи прибалтийских коллег, которые предоставили необходимые документы.