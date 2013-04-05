На фоне обострения кризиса в Испании стали продавать матрасы со встроенным сейфом

Испанский производитель матрасов Descanso Santos Suenos начал продавать модель со встроенным сейфом - для тех, кто на фоне европейского банковского кризиса опасается хранить деньги в банке, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Huffington Post.

Матрас получил название Caja Mi Colchon («Мой сейф-матрас»). Модель стоит 875 евро и, как рассказали его создатели The Wall Street Journal, продается гораздо успешнее, чем они рассчитывали.

Отчасти такой успех объясняется удачно выбранным временем для запуска продаж, отмечают в WSJ: Caja Mi Colchon начали продавать в первой половине марта, во время обострения финансового кризиса на Кипре, где многие вкладчики крупнейшего банка страны теперь могут потерять до 30-40% своих депозитов.

Как отмечают в NPR, это - не первоапрельская шутка.