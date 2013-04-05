Moody's подтвердило негативный прогноз по финсектору Испании. Он на этом уровне с 2008 года

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service оставило прогноз по банковскому сектору Испании негативным, что происходит с 2008 года на фоне слабости экономики страны и большого объема проблемных активов, которые продолжают оказывать негативное влияние на показатели рентабельности и капитала испанских кредитных организаций,

Негативный прогноз по сектору также связан с по-прежнему ограниченным доступом банков к рынку финансирования, их сильной зависимостью от финпомощи ЕЦБ, а также уязвимостью перед слабым кредитным профилем самого государства.

"Улучшение показателей по банковскому капиталу, частично благодаря нынешним мерам по рекапитализации, не может полностью устранить негативное влияние перечисленных факторов, особенно при условии, что экономика страны не сможет существенно вырасти в течение 2013 года", - говорится в релизе агентства.

Аналитики Moody's ожидают, что условия в банковском секторе Испании будут оставаться сложным из-за кризисного состояния экономики страны. ВВП государства сократился на 1,4% в 2012 году. Как полагают эксперты агентства, аналогичного сокращения стоит ожидать и в 2013 году, передает ПРАЙМ.

Кроме того, ожидается дальнейшее ухудшение качества активов в течение ближайших 12-18 месяцев.