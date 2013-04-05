Азаров задекларировал 614,8 тыс. грн дохода за 2012 год

Премьер-министр Украины Николай Азаров обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Согласно сообщению, в прошлом году сумма полученного Н.Азаровым дохода составила 614 тыс. 833 грн 58 коп. Из них 444 тыс. 742 грн 72 коп. – заработная плата, 40 тыс. 800 грн – доход от преподавательской и научной деятельности и 129 тыс. 290 грн 86 коп. – дивиденды.

Отмечается, что в декларации также отображены доходы членов семьи – а именно его жены, Людмилы Николаевны Азаровой.

Доход жены – 73 тыс. 274 грн.

В собственности Н.Азарова находится земельный участок площадью 3998 квадратных метров, жилой дом площадью 594 квадратных метра, квартира площадью 190 квадратных метров и гараж 40 квадратных метров. Жена владеет земельным участком 1500 квадратных метров.

На содержание указанного имущества в прошлом году Н.Азаров потратил 65 тыс. 750 грн.

На банковских счетах у него находятся 1 680 252 гривни 84 копейки, у жены – 182 000 гривен.

Автомобиля у Н.Азарова нет, а жена владеет Lexus RX-400 H 2006 года выпуска, с объемом двигателя 3300 кубических сантиметров.

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