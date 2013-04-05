Торги на межбанке открылись снижением доллара и ростом евро

В пятницу, 5 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись снижением котировок – 8,1440/8,1500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2573/77, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5095/10,5195. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2906/08 (четверг — 1,2832/34).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1490/8,1550, к 12:00 цены снизились до 8,1450/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1445/8,1495 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4540/10,4635, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4175/10,4290. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли - 10,4310/10,4435.