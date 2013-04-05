Теффт назвал условия, при которых инвестиции в Украину могли бы вырасти в 10 раз

Иностранные инвестиции в Украину могли бы вырасти в 10 раз - до 40 млрд долларов, если бы инвесторы чувствовали себя здесь защищенными, заявил посол США в Украине Джон Теффт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Донецке вчера вечером, 4 апреля, на официальной встрече с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким и главой облсовета Андреем Федоруком.

«Важно, чтобы потенциальные иностранные инвесторы чувствовали себя защищенными. … Я во время пребывания здесь неоднократно поднимал этот вопрос, обсуждал, как мешает привлечению иностранных инвестиций и коррупция, и проблемы, которые возникают с прокуратурой и судами. Потому что нет уверенности у иностранных инвесторов», - сказал посол. При этом он добавил: «Те, с кем я общаюсь, считают, что как минимум, Украина может получать 40 млрд долларов инвестиций вместо того, что имеет сейчас. А эти инвестиции сейчас 4 млрд долларов. Но инвестиций, денег нужно намного больше для того, чтобы делать те преобразования, которые нужны Украине».

Посол подчеркнул, что иностранному инвестору нужна уверенность в качественной судебной системе страны, чтобы у него всегда была возможность защитить свои интересы и вернуть вложенные деньги.

«Иностранные инвесторы смотрят - если неожиданно возникнут какие-то проблемы, разногласия, то каким способом смогут обеспечить и защитить те инвестиции, которые вложили, и удастся ли их вернуть, можно ли полагаться на судебную систему и быть уверенным в том, что не потеряют все», - объяснил Дж.Теффт. И еще раз подчеркнул: «Я об этих вещах очень часто говорил… Но я призываю это все учитывать, потому что на эти вещи очень обращают внимание потенциальные иностранные инвесторы при своих расчетах, куда вкладывать, куда направлять деньги».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл).