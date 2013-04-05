Налоговая реформа повышает шансы Украины на подписание Договора об ассоциации с ЕС

Упрощение и повышение прозрачности налоговой системы Украины позволит ей приблизиться по качеству к системе сборов налогов в Европе, повышая таким образом шансы страны на подписание Договора об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины по результатам встречи заместителя главы Представительства Евросоюза в Украине Марии Юриковой и министра доходов и сборов Украины Александра Клименко с представителями бизнес-ассоциаций.

«Подобная система позволит более эффективно администрировать налоги и сборы, в частности, улучшит инвестиционный климат. Я в этом желаю вам успеха», - сказала М.Юрикова.

Представитель ЕС также отметила, что Европа и Украина углубляют сотрудничество в рамках экономической интеграции и обеспечения доступа к единому рынку, а также к политической ассоциации с Европейским Союзом.

«Я уверена, что Украина приблизится к системе сбора налогов в Европе», - подчеркнула М.Юрикова.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

В 2012 году Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций. Наша страна вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой). При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав положительные реформы в сферах создания предприятий (рост со 116-й позиции до 50-й), налогообложения (со 183-й до 165-й), а также регистрации собственности (со 168-й до 149-й).

В начале 2013 года Президент Украины Виктор Янукович поставил задачу по итогам мониторинга бизнес-климата войти в сотню стран по легкости ведения бизнеса.