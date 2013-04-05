В Беларуси выросли золотовалютные резервы

Минск. По итогам марта золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда увеличились на 136,2 млн долл. и, по предварительным данным, на 1 апреля 2013 года составили 8 млрд 148,7 млн долл. в эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Национального банка Беларуси.

«Росту золотовалютных резервов в марте в основном способствовало положительное сальдо покупки-продажи Нацбанком инвалюты на Белорусской валютно-фондовой бирже», - отметили в Нацбанке Беларуси.

При этом в национальном определении уровень золотовалютных резервов увеличился на 38,1 млн долл. и на 1 апреля 2013 года составил 9 млрд 220,3 млн долл.

Справка УНИАН. От национальной методики определения резервов методика исчисления МВФ отличается тем, что при подсчете золотовалютных резервов учитываются только монетарное золото и валютные резервы в свободно конвертируемых валютах иностранных государств.

Для обеспечения экономической безопасности государства в 2013 году международные резервные активы запланировано нарастить на 300-700 млн долл.

До марта на протяжении трех месяцев объем золотовалютных резервов в Беларуси сокращался.