УСПП поддержал подготовленный Миндоходов законопроект о борьбе с офшорами

«Украинский союз промышленников и предпринимателей» поддерживает подготовленный Министерством доходов и сборов проект закона о трансфертном ценообразовании, направленном на борьбу с офшорами, обещая при этом, что не допустит выхолащивания документа во время его рассмотрения в Верховной Раде.

Об этом президент УСПП, народный депутат Анатолий Кинах заявил на встрече бизнес-ассоциаций с Министерством доходов и сборов.

«Мы поддерживаем усилия Миндоходив по сокращению теневого сектора экономики, особенно в вопросе трансфертного ценообразования. Со своей стороны, сделаем все, чтобы проект закона, который рассматривается сейчас в профильных комитетах парламента, не был выхолощен, а сыграл свою роль в создании прозрачных современных правил налогового поведения и соблюдении паритета интересов между властью и бизнесом», - сказал А.Кинах.

Одновременно президент УСПП отметил важность нахождения разумного баланса между фискальной функцией и функцией стимулирования, что позволит создать благоприятный инвестиционный климат.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике принял решение о доработке в течение ближайших двух недель законопроекта о борьбе с офшорами.

В середине марта 2013 года министр доходов и сборов Александр Клименко заявлял, что министерство доходов и сборов Украины готово к парламентской дискуссии относительно законопроекта о трансфертном ценообразовании и будет отстаивать вариант документа, подготовленный министерством.

Также А.Клименко призывал народных депутатов как можно скорее принять подготовленный и одобренный правительством законопроект о трансфертном ценообразовании, поскольку он позволит уйти от понятия «тень» и «минимизация налоговых обязательств», а также повысить культуру ведения бизнеса в Украине.

Ранее А.Клименко сообщал, что использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к многомиллиардным потерям государственного бюджета. В этой связи в декабре 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

В середине января 2013 года законопроект был одобрен на заседании Кабинета министров.