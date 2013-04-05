Межбанк в пятницу закрылся котировками 8,1370/8,1410 грн/долл.

В пятницу, 5 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1500, к 12:00 цены упали - 8,1350/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1370/8,1410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2573/77, к 12:00 цены повысились до 0,2574/78. К закрытию цены достигли максимума - 0,2579/83. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5900 (-0,0795).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2906/08, а к 15:00 выросли до 1,2952/54.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5095/10,5195, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5145/10,5270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5370/10,5480.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1490/8,1550, к 12:00 цены снизились до 8,1450/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1445/8,1495 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4540/10,4635, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4175/10,4290. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли - 10,4310/10,4435.