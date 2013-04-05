Банки увеличили риски на фоне снижения мгновенной ликвидности – НБУ

В первом квартале 2013 года банки Украины увеличили показатели кредитных рисков и рисков инвестирования на фоне снижения мгновенной ликвидности, сообщается на сайте Национального банка в отчете о значениях экономических нормативов по украинской банковской системе.

Согласно сообщению, динамика нормативов капитала позитивная, за исключением норматива соотношения регулятивного капитала к совокупным активам Н3, который снизился на 0,78 п.п. – до 14,11%. Норматив регулятивного капитала Н1 вырос на 2% - до 182,505 млрд грн, норматив адекватности регулятивного капитала Н2 – на 0,78 п.п., до 18,2%. Норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам Н3-1, введенный с начала года, на 1 апреля составил 18,02%.

Динамика нормативов ликвидности также позитивная, за исключением норматива мгновенной ликвидности Н4, который снизился на 12,37 п.п. – до 56,89%. Норматив текущей ликвидности Н5 вырос на 12,4 п.п. – до 91,29%, норматив краткосрочной ликвидности Н6 – на 2,79 п.п., до 93,07%.

Динамика нормативов кредитования свидетельствует о повышении уровня кредитных рисков, поскольку норматив кредитования «в одни руки» Н7 вырос на 0,19 п.п. – до 22,29%, норматив больших кредитных рисков Н8 – на 3,24 п.п. – до 176,15%, норматив кредитования одного инсайдера Н9 – на 0,03 п.п., до 0,4%. В то же время, норматив кредитования всех инсайдеров Н10 снизился на 0,32 п.п. – до 2,09%.

Динамика нормативов инвестирования разнонаправленная. Норматив инвестирования в одно учреждение Н11 снизился на 0,01 п.п. – до 0,08%, в то время как норматив общей суммы инвестирования Н12 вырос на 0,05 п.п. – до 3,53%.

На 1 марта 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых – лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года банковская система Украины выполнила установленные Национальным банком экономические нормативы. Значение норматива регулятивного капитала Н1 выросло до 178,909 млрд грн, в то время как снизились значения норматива адекватности регулятивного капитала Н2 до 18,06% и норматива соотношения регулятивного капитала к совокупным активам Н3 до 14,89%. Выросли значения норматива мгновенной ликвидности Н4 до 69,26% и норматива текущей ликвидности Н5 до 79,09%, при этом значение норматива краткосрочной ликвидности Н6 снизилось до 90,28%. Снизились значения нормативов кредитования одного инсайдера и всех инсайдеров Н9 и Н10 до 0,37% и 2,41% соответственно. В то время как выросли значения норматива кредитования «в одни руки» Н7 до 22,10% и норматива больших кредитных рисков Н8 до 172,91%. Значения нормативов инвестирования в одно учреждение Н11 и общей суммы инвестирования Н12 выросли до 0,09% и 3,48% соответственно.