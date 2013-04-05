В Украине в марте зафиксирована нулевая инфляция

Инфляция в Украине в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года составила 0%, против марта 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В сообщении указывается, что с начала года (март 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

Согласно сообщению, в марте против февраля 2013 года больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,7% (против марта 2012 года - рост на 7,5%), фрукты - на 1,6% (снижение на 7,9%), макаронные изделия - на 0,6% (рост на 2,2%), хлеб - на 0,4% (рост на 4,5%). Услуги здравоохранения подорожали на 0,5% (рост на 2,3%), услуги железнодорожного транспорта - на 4,1% (рост на 5,7%).

Заметное снижение цен зафиксировано на яйца - на 3,5% (против марта 2012 года - снижение на 23,5%), сахар - на 2,6% (снижение на 17,5%) и овощи - на 1,7% (снижение на 21,7%).

По остальным позициям в марте против февраля 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,8 п.п.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит госбюджета 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.

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