С начала года консультационным сервисом «Пульс» Миндоходов воспользовались 985 граждан

С начала года консультационным интерактивным сервисом «Пульс» Министерства доходов и сборов Украины воспользовались 985 граждан, причем 84% их обращений касались недостатков в работе налоговых органов и проблем с подачей электронной отчетности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Порядка 95% вопросов были решены в течение суток», - сообщили в Миндоходов.

В министерстве также напомнили, что сервис «Пульс» принимает обращения граждан как по вопросам налоговой политики, так и по таможенным вопросам. Телефон круглосуточной горячей линии (044) 284-00-07

Как сообщал УНИАН, в 2012 году сервис «Пульс» обработал более 26 тыс. обращений. Сервис «Пульс» был запущен в январе 2012 года. Самой большой популярностью этот сервис пользуется в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.