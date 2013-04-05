Золотовалютные резервы НБУ выросли до 24,7 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в марте, по оперативным данным, увеличились на 0,1%, и на 31 марта составили 24,727 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 0,7%, или на 180,8 млн долл.

Также указывается, что резервы в иностранной валюте на 31 марта составили 22,863 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 9,57 млн долл., золото – 1,854 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).