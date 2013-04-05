Украина и Казахстан должны работать на увеличение товарооборота - Янукович

Украина и Казахстан должны работать на увеличение товарооборота и развитие экономики двух государств.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с премьер-министром Республики Казахстан Сериком Ахметовым, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Я хотел бы, чтобы наши совместные усилия были направлены как раз на улучшение торгово-экономических отношений между нашими странами. Считаю, что мы найдем возможности для того, чтобы содействовать развитию наших экономик, и этот путь - единственный, который сегодня необходим для развития наших стран», - сказал он.

В.Янукович отметил, что в последние годы наблюдалось улучшение торгового баланса между странами. В частности, в прошлом году объемы торговли увеличились почти на 12%. В этом году товарооборот начал снижаться, сказал В.Янукович, предложив казахской стороне совместно работать над решением этой проблемы.

«Мы должны искать причины, коренные проблемы, и я считаю, что это в наших взаимных интересах - найти эти причины и найти силы преодолеть эти проблемы совместно», - подчеркнул он.

Президент положительно оценил подписание между правительствами Украины и Казахстана Совместного плана действий на 2013-2014 годы («Дорожной карты»), который будет способствовать улучшению ситуации. «Она уже начнет в ближайшее время работать, это очень хорошо», - отметил В.Янукович.

В свою очередь премьер-министр Казахстана выразил убеждение, что потенциал двусторонних отношений Украины и Казахстана достаточно большой, есть достаточно много сфер, в которых государства могут развивать сотрудничество.

«Дорожная карта» - это как раз тот план действий на ближайшие два года, который охватывает большой комплекс вопросов. В первую очередь, конечно, это расширение и улучшение торговли, торгово-экономических отношений, топливно-энергетических, транспортных, - то есть всего того спектра, который есть у Казахстана и Украины», - сказал С.Ахметов.

Кроме того, отметил он, ведутся переговоры относительно развития авиасообщения между Украиной и Казахстаном, организации регулярных прямых рейсов, перспективы создания совместных предприятий.

«Есть очень хорошие направления и потенциал, который можно было бы нам развивать. Со стороны правительства Казахстана есть все возможности и желание совместно решать эти вопросы», - отметил премьер-министр Казахстана.