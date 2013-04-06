Путин ожидает возвращения денег с Кипра в Россию

Москва. Конфискация средств вкладчиков на Кипре подрывает доверие ко всей банковской системы еврозоны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в преддверии рабочего визита в Германию в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.

«То, что происходит конфискация средств вкладчиков, в том числе и российских, где бы это ни было, на Кипре или в других местах, это подрыв доверия ко всей банковской системе еврозоны», - сказал В.Путин.

В тоже время он считает, что такие действия будут способствовать возвращению средств в Россию.

«Причем здесь Россия и российские вкладчики в одной из стран Европейского Союза? Чем больше вы там «щипаете» иностранных вкладчиков в финансовых учреждениях своих стран, тем для нас лучше, потому что все задетые, обиженные и испуганные должны, мы надеемся (не все, но многие), прийти в наши финансовые учреждения. И будут хранить деньги в наших банках», - сказал он.

По словам Президента РФ, многие российские вкладчики вывели свои средства в такие зоны как Кипр, так как не чувствовали надежности российской финансовой системы, однако ситуация изменилась.

При этом он подчеркнул, что люди, которые разместили свои личные деньги в банки, не нарушали законов Кипра и Евросоюза, но, несмотря на то, что они сделали все по закону, «у них взяли – раз и отстригли 60% их вкладов».

«Если мы считаем, что это была, как на сленге в финансовом мире говорят, «прачечная» для отмывки грязных денег, то это надо доказать. Ведь неужели мы с вами не знаем элементарных правил? Одно из этих элементарных правил называется «презумпция невиновности». Если не доказано, что человек в чем-то виноват, то он невиновен. Но как же можно пренебрегать такими вещами, заранее объявлять всех жуликами?», - сказал В.Путин.

По его словам, эту оффшорную зону на Кипре создал Евросоюз, и она не единственная.

«Мы что, не знаем островных еврозон Великобритании или каких-то других зон? Они тоже существуют. Если вы считаете, что это плохо, так закройте их тогда. Почему вы сделали ответственными за все проблемы, которые возникли в данном случае в этой стране, вкладчиков, какой бы ни были они национальности – британцы, российские граждане, французы или кто угодно?», - добавил он.

Как сообщал УНИАН,крупные вкладчики самых больших банков Кипра потеряют около 60% процентов сбережений, превышающих 100 тыс. евро. Центробанк Кипра официально подтвердил, что банк предоставит вкладчикам акции на сумму 37,5% от вкладов, превышающих 100 тыс. евро. Оставшаяся часть таких вкладов, возможно, никогда не будет выплачена.

Жесткие изъятия знаменуют конец Кипра как центра оффшорного финансирования и угрожают углублением экономического спада и ростом безработицы на острове.

Рынки опасаются распространения кипрской практики на другие проблемные страны, такие как Греция, Италия и Испания.

Вместе с тем, Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. Вместе с тем, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.