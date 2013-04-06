S&P подтвердило рейтинг Великобритании

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный добровольный суверенный рейтинг Великобритании (unsolicited rating) "ААА" с негативным прогнозом, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне "А-1+". "Правительство Великобритании продолжает программу консолидации бюджета и сохраняет способность и желание своевременно реагировать на экономические трудности. Кроме того, рейтинги получают поддержку от наличия богатой и диверсифицированной экономики и гибкой монетарной политики", - говорится в релизе агентства.

Рост реального ВВП страны S&P прогнозирует на уровне 1,6% в 2013-2016 годах после увеличения на 0,3% в прошлом году. "Наши прогнозы основаны на текущих планах правительства по консолидации бюджета, оценке мер поддержки экономики и ожиданиях возвращения еврозоны к росту в 2014 году", - сообщается в релизе. Кроме того, аналитики S&P предполагают, что Великобритания останется в ЕС, что позволит избежать негативного влияния на инвестиции компаний.

"Власти принимают ряд мер для стимулирования роста кредитования, но мы не считаем, что они позволят заметно увеличить объемы представляемых займов. Тем не менее мы отмечаем, что мягкий монетарный курс Банка Англии должен помочь уменьшению расходов на обслуживание долгов частного сектора", - отмечается в сообщении.

Негативный прогноз означает вероятность понижения рейтинга страны один к трем в течение ближайших двух лет, если показатели экономической динамики и темпы консолидации бюджета будут хуже ожидаемых агентством. "Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингу страны до стабильного, если экономика будет восстанавливаться быстрее прогнозов, что позволит стабилизировать госдолг в 2014-2015 годах", - говорится в релизе.