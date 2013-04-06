Конституционный суд Португалии признал незаконными меры бюджетной экономии

Премьер Португалии Педру Пасуш Коэлью собирает экстренное заседание Кабинета министров: правительство обсудит решение высшей судебной инстанции страны, признавшей неконституционной часть плана по бюджетной экономии, сообщает Русская служба Би-би-си.

В ночь на субботу стало известно, что Конституционный суд Португалии признал несоответствующими основному закону четыре из девяти мер экономии, ранее анонсированных правительством.

Неконституционными названы, в частности, отмена бонусов, связанных с летними отпусками госслужащих и пенсионеров, урезание пособий по безработице и болезни.

За счет этих мер правительство Португалии планировало сэкономить порядка 1,5 млрд евро, чтобы выполнить условия ЕС по предоставлению стране экстренной помощи.

Премьер-министр страны Педру Пасуш Коэлью не стал комментировать решение суда, но созвал на субботу внеочередное заседание Кабмина.

Его правоцентристское правительство должно либо изыскать новые источники экономии средств, либо изменить условия предоставления финансовой помощи от ЕС.

Президент Португалии Аннибал Каваку Силва заявил, что судебное решение не должно означать смену Кабинета министров. По его словам, голосование в парламенте в среду по вопросу о вотуме недоверия правительству придало ему дополнительную легитимность.

Суд вынес свое решение почти ровно через три месяца после того, как президент попросил судей определить, нарушает ли принятый план экономии права пенсионеров и госслужащих в свете действующей конституции.

Для большинства португальцев увеличение налогов в этом году превышает месячную зарплату. В среднем ставка подоходного налога возрастает с 24,5% до 28, 5%

В 2011 году страны еврозоны и МВФ согласовали с Португалией условия пакета финансовой помощи в размере 78 млрд евро.

Из этой суммы страна уже получила 61 млрд евро.

В обмен на предоставление помощи Португалия должна осуществить самые жесткие меры экономии за последние несколько десятилетий.