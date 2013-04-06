Путин советует европейцам бороться за снижение налогов

Президент РФ Владимир Путин предлагает европейцам бороться за снижение налогового бремени, сообщает РИА «Новости».

"Кстати говоря, у нас и налогообложение в этом смысле выгодно отличается от вашего. У нас только 13 процентов налог на доходы физических лиц. А в Германии сколько? Сколько Вы платите?", - спросил Путин у журналиста немецкой телерадиокомпании "ARD", которому дал интервью в преддверии визита в ФРГ. Визит в Германию состоится 7-8 апреля 2013 года.

Корреспондент ответил, что для жителей Германии такая налоговая ставка на доходы как в РФ была бы замечательной. "У нас избирательная борьба ведётся с повышением налогов", - объяснил он.

"Так вот, боритесь за снижение налогового бремени", - заявил Путин.