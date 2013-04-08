Люксембург заявил о намерении открыть информацию о депозитах налоговым службам ЕС

Люксембург заявил о намерении пойти на более тесный обмен информацией о депозитных вкладах в своих банках с зарубежными налоговыми службами. Об этом заявил министр финансов страны Люк Фриден в интервью Frankfurter Sonntagszeitung, передает "Немецкая волна".

"Мы намерены усилить наше сотрудничество с зарубежными налоговыми ведомствами", - заявил министр.

Международная обстановка требует создания службы автоматического информационного обмена о налоговых взносах и доходах от банковских вкладов, констатировал министр. «Теперь, в отличие от нашей прежней позиции, мы не относимся к этой идее категорически отрицательно», - отметил Фриден.

Ранее власти Германии критиковали Люксембург за непоследовательность в этом вопросе. «Есть две страны, желающие для себя особого статуса, - отмечал недавно министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, имея в виду Люксембург и Австрию. - Однако я предполагаю, что в связи с развитием ситуации их позиция изменится».

В Евросоюзе появление этих данных будет способствовать созданию службы автоматического информационного обмена о налоговых взносах и доходах от банковских вкладов, отметил министр.