Правительство Италии одобрило декрет о выплате 40 млрд евро госдолга частному бизнесу

Совет министров Италии в субботу, 6 апреля, одобрил декрет, согласно которому в течение 12 месяцев частным компаниям, кооперативам и предпринимателям будут выплачены 40 миллиардов евро задолженности со стороны государственного сектора.

Как передает РИА "Новости", об этом говорится в сообщении правительственного дворца Киджи.

По мнению правительства, этот шаг призван ускорить восстановление экономики страны. Выплата долга будет осуществлена при помощи «четких, простых и быстрых механизмов», отмечается в заявлении.

«Размер долга со стороны государственного сектора в конце 2011 года достиг 80 миллиардов евро», - сказал на пресс-конференции по итогам заседания совмина премьер Марио Монти, назвав сложившуюся ситуацию «неприемлемой».

Председатель уходящего правительства также выразил надежду, что принятый в субботу декрет позволит новому правительству «выйти из ситуации чрезмерного дефицита».