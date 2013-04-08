Межбанк в понедельник открылся котировками 8,1350/8,1420 грн/долл.

В понедельник, 8 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1350/8,1420.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2572/76, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5695/10,5805. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,2988/90 (пятница - 1,2906/08).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, В пятницу, 5 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1500, к 12:00 цены упали - 8,1350/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1370/8,1410 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5095/10,5195, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5145/10,5270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5370/10,5480.