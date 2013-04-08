Первое заседание Инвестиционного совета при Миндоходов состоится в мае

Коллегия Министерства доходов и сборов приняла решение о создании Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности (Инвестиционного совета) при министерстве, а его первое заседание состоится уже в следующем месяце. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Совет будет работать как консультационно-совещательный орган, а в его состав войдут министр доходов и сборов, его заместители, представители украинского бизнеса, зарубежных инвесторов, общественных и отраслевых объединений, а также международных финансовых и консалтинговых фирм. Всего в состав совета войдут порядка 50 членов», - сообщили в Миндоходов.

По плану, все привлеченные к работе совета эксперты вместе будут готовить рекомендации относительно дальнейшего развития таможенной и налоговой политики, направленной на улучшение инвестиционного климата – от организационных изменений в работе министерства и его территориальных органов до законодательных новаций.

Пресс-служба Миндоходов также сообщила, что Коллегия министерства утвердила миссию, видение и принципы работы Миндоходов. В частности, миссия Миндоходов заключается в том, чтобы администрировать налоги и сборы, включая таможенные платежи и единый социальный взнос, предоставлять услуги гражданам и бизнесу и, как следствие, обеспечивать наполнение доходной части бюджета, создавая условия для развития предпринимательства и международной торговли.

«Миссия и видение работы положены в основу системной концепции работы министерства, которая в данный момент разрабатывается специалистами ведомства при участии консультантов консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers", - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, впервые идею создания Инвестиционного совета для прямого диалога с отечественными и иностранными инвесторами высказал министр Александр Клименко в конце января 2013 года. Он планировал, что в совете будет образовано несколько рабочих групп, которые будут заниматься вопросами улучшения инвестиционного климата, налогов и сборов, наработкой изменений к законодательству. В конце марта А.Клименко предложил рассмотреть вопрос предоставления налоговых льгот отдельным отраслям народного хозяйства на заседании Инвестиционного совета.