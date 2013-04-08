«Налоговыми убежищами» пользуются не менее 100 тысяч жителей Германии

Услугами «налоговых убежищ» пользуются намного больше жителей Германии, чем предполагалось ранее: по меньшей мере, 100 тысяч человек, сообщил в субботу, 6 апреля, журнал Focus.

На прошлой неделе ведущие мировые СМИ опубликовали данные о гигантской оффшорной сети на Британских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре, в Швейцарии и т.д. Сведения о "налоговых оазисах" поступили в СМИ от анонимного источника, который передал Международному консорциуму журналистов, занимающихся расследованиями, около 260 гигабайт данных. Крупнейшая в истории утечка информации об оффшорах с подачи журналистов получила название Offshore Leaks.

Это известие стало одной из главных мировых новостей недели. Для ухода от налогов и сокрытия сомнительных доходов, как сообщается, ее использовали около 130 тысяч человек из 170 стран мира, в том числе политики, олигархи, торговцы оружием и финансовые спекулянты. Среди них были и жители Германии. Точное число не называлось, но СМИ отмечали, что речь идет о сотнях человек.

Как отмечает Focus, в распоряжении которого оказался жесткий диск с данным о 260 миллионах транзакций с использованием офшорных счетов в разных странах, речь идет о куда большем числе жителей ФРГ. По информации издания, свои сбережения в «налоговых оазисах» хранят не менее 100 тысяч человек, как миллионеры, так и обычные пенсионеры.

Вместе с тем, пишет журнал, в это число входят не только граждане ФРГ, но и коммерсанты из России и арабских стран, которые живут в Германии или ведут здесь бизнес.