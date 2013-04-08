Россия согласилась реструктуризировать кредит Кипру

Россия по просьбе Еврокомиссии приняла решение о реструктуризации кредита Кипру на 2,5 миллиарда евро, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам рабочего визита в ФРГ, передает РИА "Новости".

"Мы свой вклад вносим (в помощь Кипру - ред.). В конце позапрошлого года мы предоставили Кипру госкредит в объеме 2,5 миллиарда евро, и по просьбе Еврокомиссии мы приняли решение реструктурировать этот долг. Это наш реальный вклад в решение кипрской проблемы", - сказал Путин.

Условия реструктуризации кредита он не уточнил. Между тем условия, обсуждавшиеся Россией и Кипром на переговорах в марте, а именно пролонгация кредита на пять лет и снижение ставки до 2,5% с 4,5%, равносильны списанию 10% долга.

Напомним, ранее Кипр не смог договориться с Россией о необходимой островному государству финансовой поддержке, в том числе и о реструктуризации кредита.

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