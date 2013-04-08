УСПП выступает за доработку законопроекта о борьбе с офшорами

Украинский союз промышленников и предпринимателей считает, что правительственный законопроект о трансфертном ценнообразовании, главной целью которого является борьба с офшорами, нуждается в доработке. Таким образом УСПП поддержал решение комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики о снятии документа с рассмотрения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба УСПП.

«В такой редакции документ не может быть принят, поскольку некоторые его нормы далеко выходят за рамки регулирования отношений во внешнеэкономической деятельности и распространяются на сделки между связанными лицами на внутреннем рынке Украины, и противоречат мировой практике трансфертного ценообразования», - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, УСПП требует провести общественное обсуждение документа, уточнив, что в противном случае, ошибок не избежать.

Согласно сообщению, основные замечания бизнеса к закону о борьбе с офшорами касаются объемов и перечня контролируемых операций, определения обычных цен и предоставления налоговым органам дополнительных полномочий, которые являются неоправданными.

Еще одно замечание деловой общественности, по мнению УСПП, касается документации. Речь идет о том, что в законопроекте содержится норма, согласно которой крупные налогоплательщики до 1 мая 2014 должны подать документацию по контролируемым операциям, которая должна содержать большой объем информации, а именно: описание контролируемых операций, описание товаров, условия и сроки осуществления расчетов, экономический анализ, информацию о связанных лицах и т.п.. При этом предоставлять соответствующую документацию необходимо по каждой операции, а не по группе однородных операций, что значительно усложняет процесс предоставления такой документации. За непредоставление отчетности будут применяться достаточно большие штрафные санкции (5% от объема контролируемых операций, т.е. операций с объемом от 50 млн грн и выше).

«Необходимо уменьшить объем документации по контролируемым операциям, а также обязать налогоплательщиков предоставлять такую документацию исключительно на основании отдельных запросов контролирующего органа», - цитирует пресс-служба председателя комиссии УСПП по вопросам экономической политики Юлию Дроговоз.

Но больше всего бизнес обеспокоен попыткой значительно расширить полномочия контролирующих органов при проведении проверок по начислению и уплате налогов.

«Неоднозначной является и предложенная авторами законопроекта методика определения обычных цен, что осложнит решение споров между налогоплательщиками и налоговыми органами. При введении этой нормы очень сложным будет процесс судебного обжалования решений налоговых органов в случаях совершения ими доначисления налогов», - цитирует пресс-служба Ю.Дроговоз.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике принял решение о доработке в течение ближайших двух недель законопроекта о борьбе с офшорами.

Ранее министр доходов и сборов А.Клименко призывал народных депутатов как можно скорее принять подготовленный и одобренный правительством законопроект о трансфертном ценообразовании, поскольку он позволит уйти от понятия «тень» и «минимизация налоговых обязательств», а также повысить культуру ведения бизнеса в Украине.

Основной задачей данного законопроекта является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

В середине января 2013 года законопроект был одобрен на заседании Кабинета министров.