Проживание народных депутатов в гостиницах подорожало на 14 млн грн

Постоянное проживание депутатов Верховной Рады Украины в гостиницах в этом году обойдется в 34,5 млн грн.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Услуги по обеспечению проживания народных депутатов в гостинице «Национальная» обойдутся в 6,8 млн грн, в гостинице «Киев» – 20,7 млн грн, а в гостинице "Украина" – 7,03 млн грн.

В то же время, проживание членов официальных парламентских делегаций в гостинице "Национальная" будут стоить лишь 647 тыс. 923,93 грн, а в гостинице «Киев» – 60 тыс. 460 грн.

В 2012 году на проживание народных депутатов в гостиницах было потрачено 20,6 млн грн, что составляет 4,7% расходов на содержание Верховной Рады, отмечает УП.