“Авант-Банк” привлек 73 млн грн в результате размещения облигаций

“Авант-Банк”, входящий в группу небольших финучреждений, привлек 73,44 млн грн в результате публичного размещения пятилетних облигаций серии С, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, с 18 по 19 марта банк разместил 70 тыс. штук именных процентных облигаций серии С номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Ставка купона на 1-6 периоды установлена на уровне 20%, на 7-20 периоды будет устанавливаться правлением банка, но не ниже 10%. Выплата процентов будет проводиться ежеквартально. Размещение было проведено на фондовой бирже ПФТС без привлечения андеррайтера. Привлеченные средства банк намерен направить на кредитование физических и юридических лиц. Погашение облигаций запланировано с 13 по 15 декабря 2017 года.

В обращении находятся облигации эмитента серий А и B в количестве 200 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Авант-Банк» работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 3,76 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 823,46 млн грн, обязательства — 3,44 млрд грн, средства клиентов — 816,07 млн грн, собственный капитал — 322,42 млн грн, уставный капитал — 320 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 438 тыс. грн.

Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является компания «Стабил Холдинг» (100% акций).