На межбанке торги закрылись ростом доллара и евро

В понедельник, 8 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1350/8,1420, к 12:00 цены повысились 8,1385/8,1430. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1385/8,1410.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2572/76, к 12:00 цены выросли 0,2583/87. К закрытию цены достигли максимума 0,2589/93 . В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3300 (-0.2600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2965/1,3030.

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,5695/10,5805, к 12:00 цены ушли вверх 10,5850/10,5970. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5950/10,6040.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1500, к 12:00 цены упали - 8,1350/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1370/8,1410 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5095/10,5195, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5145/10,5270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5370/10,5480.