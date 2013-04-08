На подпись Президенту направили 4 экономических закона, принятые большинством на выездном заседании ВР

На подпись Президенту сегодня направлено, как минимум, 4 закона из тех, которые были приняты большинством 4 апреля на выездном заседании Верховной Рады на ул. Банковая, 6-8. Направленные на подпись законы - экономического направления.

На официальном сайте Верховной Рады на страницах соответствующих законопроектов в разделе «Последний этап прохождения» указано «Закон направлен на подпись Президенту (08.04.2013)».

Согласно информации на сайте ВРУ, Президенту направлено: Закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно определения некоторых доходов бюджета (№ 2177 от 05.02.2013), Закон о внесении изменений в приложение № 3 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно функционирования Министерства доходов и сборов Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям) (№ 2408 от 27.02.2013), Закон о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно государственных гарантий) (№ 2476 от 06.03.2013), Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно создания благоприятных условий для развития системы кредитования агропромышленного комплекса) (№ 2655 от 29.03.2013).

Одновременно на сайте ВР в разделе «Результаты голосования» против соответствующих документов невозможно увидеть собственно цифры - сколько депутатов проголосовало за законопроект и их поименный состав. Сайт выдает информацию о технической ошибке на странице. Аналогичная ситуация была и 4 апреля, в день голосования, когда сайт также обновлял информацию о принятии законопроектов, одновременно, не обновляя количественные результаты голосования.

Как сообщал УНИАН, вчера Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявил, что подпишет законы, принятые на выездном заседании парламента на Банковой 4 апреля. В то же время, оппозиционные депутаты считают, что законы, принятые вне ВРУ, необходимо переголосовать в сессионном зале.