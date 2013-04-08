Предпринимателей оштрафовали на 1,4 млн грн за продажу алкоголя и табака детям

С начала года сотрудники органов Министерства доходов и сборов Украины наложили 1,4 млн грн штрафных санкций на предприятия торговли за продажу подакцизных товаров – алкоголя и табака – детям и подросткам, что на 0,8 млн грн меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

При этом количество лицензий, аннулированных за нарушения правил торговли, составило 209 штук, что на 116 лицензий меньше аналогичного показателя 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году объем штрафов, наложенных налоговыми органами на торговые предприятия за продажу алкоголя и табачных изделий подросткам, составил 9 млн грн. Общее количество ликвидированных лицензий составило 1200 штук, что почти вдвое больше показателя 2011 года (631 лицензия).

Продажа подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) несовершеннолетним гражданам является правонарушением и карается лишением лицензии на торговлю и штрафом в размере 6800 грн.