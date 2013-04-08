НБУ отозвал у банка «Таврика» генеральную валютную лицензию

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у банка “Таврика”, сообщается на сайте регулятора.

«Согласно распоряжению Национального банка Украины от 3 апреля 2013 года №29-р генеральная лицензия от 19 октября 2011 года №167 на осуществление валютных операций публичным акционерным обществом “Банк “Таврика” отозвана», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

С 27 марта по 14 мая выплаты вкладчикам банка «Таврика» будут осуществляться через учреждения «Райффайзен Банк Аваль», а в дальнейшем - по индивидуальным обращениям вкладчиков в Фонд.