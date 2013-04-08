Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке — эксперт

Национальный банк Украины перешел к гибкому образованию курса на валютном рынке, полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По словам эксперта, согласно официальным данным о валютных интервенциях НБУ в первом квартале 2013 года, регулятор самоустранился от интервенций на валютном рынке, никак не влияет на курс доллара США и теперь осуществляет операции покупки-продажи только с евро. “На данный момент курс доллар/гривня — это то, что называют гибким курсом, когда курс образуется согласно спросу и предложению. Фактически рынок живет сам по себе», — сказал А.Охрименко.

Эксперт также отметил, что в настоящее время рынок не испытывает дефицита в гривне, поскольку остатки по корреспондентским счетам банков составляют 23-25 млрд грн, и ставки по межбанковским кредитам находятся на очень низком уровне и составляют 2-3%. “НБУ наблюдает уже третий месяц, что объемы гривневых депозитов растут быстрее валютных в несколько раз. И при этом существенно снизились объемы нетто-покупки наличной валюты по сравнению с прошлым годом. В этом случае для НБУ нет смысла проводить массовые интервенции валюты, но и нет особой необходимости скупать валюту на межбанке, чтобы не нарушать рыночное равновесие”, - добавил А.Охрименко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил Национальному банку Украины в 2013 году обеспечить низкий уровень инфляции наряду с гибким валютным курсом. Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и обнародованном на сайте правительства. Согласно плану действий, Национальный банк совместно с Кабинетом министров Украины должны обеспечить взвешенную политику для достижения прогнозированного уровня инфляции в течение 2013 года. Также Нацбанк должен обеспечить постепенное повышение действенности использования процентной ставки как основного инструмента монетарной политики и гибкое управление обменным курсом национальной валюты.