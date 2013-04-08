Банк “Надра” передал коллекторам 1,3 млрд грн. кредитов

Банк “Надра”, входящий в группу крупнейших финучреждений, передал на обслуживание внешним коллекторам портфель бланковых кредитов в объеме 1,3 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в конце марта - начале апреля 2013 года банк провел двухэтапный тендер, в результате которого передал часть проблемных кредитов на обслуживание коллекторским компаниям “УкрБорг”, “ПримоКоллект”, “Универсальная коллекторская группа”, “Вердикт”. “В этот портфель вошли кредитные карты, «кэши» и блок кредитов ЗАО “Догмат-Украина”, который до сих пор учитывается на балансе банка”, - цитирует пресс-служба директора департамента проблемных активов розничного бизнеса банка Сергея Бондарева. По его словам, передача бланковых кредитов на обслуживание коллекторским компаниям является стандартной для банка процедурой передачи на аутсорсинг.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 января 2013 года активы банка составили 27,68 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 21,36 млрд грн, обязательства - 23,66 млрд грн, уставный капитал - 3,89 млрд грн, собственный капитал - 4,03 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,01 млн грн. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ через компанию Centragas Holding AG (Австрия, владеет 89,9659% акций банка).