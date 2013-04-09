Курс иены к доллару опустился до четырехлетнего минимума на действиях Банка Японии

Курс иены к доллару опустился в понедельник, 8 апреля, до минимальной отметки с апреля 2009 года на фоне предпринимаемых Банком Японии мер по поддержке экономики и увеличению объема ликвидности на рынке.

К концу торгов иена опустилась к американской валюте до 99,37 иены за доллар с 97,55 иены к концу предыдущих торгов, передает ПРАЙМ.

Доллар подешевел к евро до 1,3008 доллара.

К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара увеличился до 82,75 пункта с 82,44 пункта в прошлую пятницу.

"Мы считаем, что в течение недели курс опустится до 100 иен за доллар", - считает глава по исследованиям глобального рынка валют Nomura Йенс Нордвиг.

Снижение курса иены ограничили данные по профициту платежного баланса Японии, составившего в феврале 457,5 миллиарда иен (4,75 миллиарда долларов) против 364,8 миллиарда иен месяцем ранее. Аналитики ожидали профицит на уровне 637,4 миллиарда иен.

Дефицит внешнеторгового баланса сократился в отчетном месяце до 667 миллиардов иен (примерно 7 миллиардов долларов) с 1,48 триллиона, однако все равно оказался хуже прогноза экспертов (660,1 миллиарда иен).

Как сообщал УНИАН, Банк Японии 4 апреля принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых и расширить программу по выкупу активов с рынка на 50 триллионов иен - до 151 триллиона иен в год (1,62 триллиона долларов).

Кроме того, регулятор намерен начать покупать гособлигации, срок погашения которых превышает установленный лимит в три года. Теперь лимит расширен до семи лет. ЦБ подтвердил свои намерения достичь целевого уровня годовой инфляции в 2% предположительно за два года.

После оглашения решения Банка Японии курс иены к доллару начал быстро снижаться.

Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.