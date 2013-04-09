Сорос обвалил цену золота

Стоимость золота уменьшилась к концу торгов понедельника, 8 апреля, на фоне заявлений миллиардера Джорджа Сороса об утрате драгметаллом статуса надежного актива.

К концу торгов июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex потерял в цене 3,4 доллара, или 0,2%, составив 1574,60 доллара за тройскую унцию.

В интервью китайской газете South China Morning Post Сорос отметил, что в прошлом году во время обострения долгового кризиса еврозоны продажи золота были мотивированы тем, что инвесторам не оставалось ничего другого для покрытия убытков от падения курса евро. "Золото падало наряду со всеми остальными активами. Но многие люди и сейчас продолжают сокращать вклады в него", - отметил известный миллиардер.

По его словам, золото "удерживают на плаву" покупки металла Центробанками, поэтому в ближайшее время резкого падения цен Сорос не ожидает, передает ПРАЙМ.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем, в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%. За март стоимость золота выросла на 1,1%, однако за весь первый квартал драгметалл подешевел на 4,8%.