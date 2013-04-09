Центробанк Кипра подтвердил замораживание 60% незастрахованных депозитов Bank of Cyprus

Центральный банк Кипра сообщил в ночь на вторник, 9 апреля, что владельцы незастрахованных депозитов в банке Bank of Cyprus, который является крупнейшим на острове, не смогут получить 60% средств, как минимум, до сентября.

Напомним, Кипр в настоящее время проводит санацию своей банковской системы в обмен на кредиты ЕС и МВФ.

В общей сложности 22,5% незастрахованных депозитов (свыше 100 тыс. евро) будут заморожены до тех пор, пока не будет подготовлен доклад по оценке активов банка, говорится в заявлении ЦБ, распространенном в местных СМИ. Доклад будет готов к июлю, и в течение 90 дней будет решено, переводить ли эти средства в акционерный капитал банка, передает РИА "Новости".

Ранее 37,5% от суммы незастрахованных депозитов были автоматически переведены в обесцененные финансовым крахом акции банка.

При этом оставшиеся 40% также были «временно заморожены» для поддержания ликвидности, поясняет ЦБ. На настоящий момент эти средства высвобождены на четверть. Это сделано в связи с постепенным ослаблением строгих мер контроля над движением капиталов. В итоге вкладчики с депозитами более 100 тыс. евро могут распоряжаться лишь 10% вложенных денег.

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