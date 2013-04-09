Минфин предлагает повысить ставки налогов

Министерство финансов Украины вынесло на всеобщее обсуждение проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части повышения ставок налогов и сборов с учетом индекса потребительских цен и индекса цен в промышленности. Законопроект обнародован на официальном сайте Министерства финансов.

Предельный размер повышения ставок определен в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1125 от 28 ноября 2012 года, согласно которому индекс потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции прогнозируется на уровне 104,8% и 105,5% соответственно.

«Законопроект разработан во исполнение требований Налогового кодекса относительно ежегодного пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», - сказано в пояснении к документу.

В частности, на 4,8% планируется повысить ставку акцизного налога, сбора за первичную регистрацию транспортного средства, экологического налога, налога на земельные участки, не имеющие денежной оценки, а также сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины. На 5,5% планируется повысить плату за пользование недрами, сбора за пользование водой и лесными ресурсами.

В законопроекте определены абсолютные ставки налогов и сборов не только на промышленные товары, но также на группы подакцизных товаров – в частности, на сигареты (181,5 грн за 1000 штук) и алкоголь (51,8 грн за литр 100%-ного спирта).

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Министерство инфраструктуры Украины также выразило готовность вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.