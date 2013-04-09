Кабмин распределил 1,4 млрд грн бюджетных расходов на социальные и инфраструктурные проекты

Кабинет министров Украины распределил в общей сложности 1,4 млрд грн капитальных расходов государственного бюджета на социальные и инфраструктурные проекты.

Об этом сказано в распоряжении Кабинета министров от 11 февраля 2013 года №76, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

В распоряжении сказано, что средства будут направлены на реконструкцию лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», реконструкцию и расширение комплекса Национального института рака, строительство спортивных комплексов в регионах, включая АР Крым, закупку медицинской техники и диагностического оборудования.

Часть средств будет направлена на закупку техники, в том числе офисной, и реализацию социально-бытовых проблем (ремонт нежилых помещений, общежитий) предприятий и организаций Национальной академии наук, Министерства здравоохранения и Министерства образования и наук.

Кроме того, выделены средства Министерству регионального развития и строительства. В частности, на проведение инженерных и противопаводковых работ на территории Киево-Печерской лавры выделено 10 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2013 года Президент Украины Виктор Янукович потребовал от Кабинета министров предусмотреть финансирование и уделить больше внимания реализации региональных программ и необходимости децентрализации межбюджетных отношений.

6 декабря 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.