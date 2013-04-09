Межбанк во вторник открылся котировками 8,1390/8,1450 грн/долл.

Во вторник, 9 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1390/8,1450.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2607/11, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6020/10,6115. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3024/26 (понедельник - 1,2988/90).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, В понедельник, 8 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1350/8,1420, к 12:00 цены повысились 8,1385/8,1430. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1385/8,1410.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5695/10,5805, к 12:00 цены ушли вверх 10,5850/10,5970. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5950/10,6040.